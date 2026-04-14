Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

"GÜLİSTAN DOKU KAYBOLDUĞUNDA OĞLUM LİSE ÖĞRENCİSİYDİ"

Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Tuncay Sonel'in, "Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi, nasıl bu olayla ilgisi olabilir? Ben de tanımıyorum. Ben ailesine yardımcı oldum." açıklamasına Adalet Bakanlığı kaynaklarından yanıt geldi.

Burhan, bakanlık yetkililerinin kendisine yaptığı açıklamayı paylaştı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tuncay Sonel’in kamuoyuna yansıyan açıklamasında; oğlunun Gülistan Doku’yu ve çevresini tanımadığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, kendisinin de aileye destek olduğunu ifade ettiği, yöneltilen iddiaları ise “iftira” olarak nitelendirdiği görülmektedir.

"MUSTAFA TÜRKAY SONEL, 2020'DE 20 YAŞINDAYDI"

Ancak mevcut nüfus kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel’in 2000 doğumlu olduğu, Gülistan Doku’nun kaybolduğu 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 20 yaşında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, “lise öğrencisi” olduğu yönündeki savunmanın hayatın olağan akışıyla uyumlu olmadığını göstermektedir.

Öte yandan, söz konusu dönemde Mustafa Türkay Sonel’in Tunceli’de bulunduğu ve kamuoyuna yansıyan araç kayıt bilgileri ve fotoğraflara göre lüks bir araçla şehirde dolaştığına ilişkin bilgiler de dosya kapsamında değerlendirilen unsurlar arasında yer almaktadır.

"YALNIZCA BİR KAYIP VAKASI DEĞİL"

Tüm bu gelişmeler, Gülistan Doku dosyasının yalnızca bir kayıp vakası olarak değil, çok yönlü ve derinleştirilmesi gereken bir soruşturma olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Kamuoyunun en temel beklentisi, genç bir kadının akıbetinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılmasıdır.

Soruşturma, ortaya çıkan yeni bilgi ve belgeler ışığında titizlikle sürdürülmektedir."