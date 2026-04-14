Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede, aralarında öğrencilerin de olduğu, 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Ayrıca iki ilçe emniyet müdürlüğü ve iki ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevden uzaklaştırıldı.

  • Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eski öğrenci Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı.
  • Saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve 4 yönetici (2 ilçe emniyet müdürlüğü, 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü) görevden uzaklaştırıldı.
  • Yaralılardan 7'si taburcu edildi, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişinin tedavisi Şanlıurfa'daki hastanelerde sürüyor.

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

ESKİ ÖĞRENCİ, POMPALI TÜFEKLE OKULA SALDIRI DÜZENLEDİ

Olay, sabah saatlerinde Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Ömer Ket isimli eski bir öğrenci, pompalı tüfekle girdiği okulda silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen, kantin görevlisi ve polisin bulunduğu toplam 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

16 KİŞİ YARALANDI, SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Olay yerine ulaşan özel harekat ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olayı gerçekleştiren saldırgan ise 16 kişiyi yaraladıktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Olayda yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anları ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan okulda eğitime 4 gün ara verildi.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Öte yandan Şanlıurfa Valiliğinden açıklama geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği belirtildi.

Yaralılardan 3'ü ağır, 9 kişinin tedavisinin Şanlıurfa'daki hastanelerde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

1 KİŞİ GÖZALTINDA

"Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

4 YÖNETİCİ GÖREVDEN ALINDI

Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

polis ne yapsın, ilçe milli eğitim müdürü ne yapsın, saçmalıktan başka bir şey değil, nerden bilecekler psikopat olduğunu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

