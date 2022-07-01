Ulaş Haberleri - Ulaş Haber - Haberler

Ulaş Haberleri
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Ulaş Karasu: Cumhuriyet Düşmanlığı, 2 Temmuz Günü Sivas'ta Cumhuriyetimizi, Laikliği ve Demokrasiyi Hedef Almıştır
CHP'li Şahin: "Aralık Ayında Özlük Haklarıyla Alakalı Bir Yasa Teklifi Geldi. Üç Gün Sonra Geri Çektiler. Özel Hastane Lobileri Bakanlığa Baskı Yaptı"
Ulaş Karasu: "Çiftçinin Bu Fiyatla Önümüzdeki Yıl Buğdayını Tarlaya Ekme Şansı Kalmamıştır"
Ulaş Karasu: Uzaya İnsan Göndermekten Bahseden Siyasi İrade, Sivas'ın Yakupoğlan Köyüne Okul Getirmekten Aciz Durumda
Sivas'ta bir idareci, minik öğrencileri için görev yaptığı okulu tadilattan geçirdi
5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip ekmek üretti, taleplere yetiştiremiyor
Sivas ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Sivas Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?
Ulaş'ta kadın kursiyerlerin diktiği bayramlıklar ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor
Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek 1 hangi şehirde, ne zaman çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları ve Düğün Dernek filmi konusu
Sivas'ta öğretmenler, görev yaptıkları okula kendi imkanlarıyla kütüphane kazandırdı
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