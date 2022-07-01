Ulaş Haberleri - Ulaş Haber - Haberler

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Ulaş Haberleri

Ulaş haber, Ulaş son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Veli Ağbaba: Asgari Ücret, Alım Gücünü Yükseltemeyecekse Yine Açlık Ücreti Olacak

Veli Ağbaba: Asgari Ücret, Alım Gücünü Yükseltemeyecekse Yine Açlık Ücreti Olacak

Ulaş - Dün 17:55
CHP'Lİ AĞBABA: AÇLIK SINIRI ALTINDA ÜCRET OLMAMALI

CHP'Lİ AĞBABA: AÇLIK SINIRI ALTINDA ÜCRET OLMAMALI

Ulaş - Dün 16:08
Ulaş Karasu: Cumhuriyet Düşmanlığı, 2 Temmuz Günü Sivas'ta Cumhuriyetimizi, Laikliği ve Demokrasiyi Hedef Almıştır

Ulaş Karasu: Cumhuriyet Düşmanlığı, 2 Temmuz Günü Sivas'ta Cumhuriyetimizi, Laikliği ve Demokrasiyi Hedef Almıştır

Ulaş - Dün 13:38
Kangal Akkaraman ırkı koyunların yetiştirildiği TİGEM'in arazisine 8 gölet yapıldı

Kangal Akkaraman ırkı koyunların yetiştirildiği TİGEM'in arazisine 8 gölet yapıldı

Ulaş - 29.06.2022
Ulaş Karasu: Ankara-Sivas Yht Hattının Güvenlik Tüneli Neden Yeniden Dolduruluyor

Ulaş Karasu: Ankara-Sivas Yht Hattının Güvenlik Tüneli Neden Yeniden Dolduruluyor

Ulaş - 27.06.2022
Son dakika haber... Yatırımcıları Sivas'a davet ettiler

Son dakika haber... Yatırımcıları Sivas'a davet ettiler

Ulaş - 27.06.2022
Ulaş'ta yaz Kur'an kursları açıldı

Ulaş'ta yaz Kur'an kursları açıldı

Ulaş - 27.06.2022
Tritikalenin tohum merkezi Sivas'ta ekim alanı genişletildi

Tritikalenin tohum merkezi Sivas'ta ekim alanı genişletildi

Ulaş - 25.06.2022
Ulaş Gölü kıyısına belediye tarafından sosyal tesis yapıldı

Ulaş Gölü kıyısına belediye tarafından sosyal tesis yapıldı

Ulaş - 24.06.2022
Damat çiftçi olunca gelin arabası traktör oldu, konvoyda traktörlerden oluştu

Damat çiftçi olunca gelin arabası traktör oldu, konvoyda traktörlerden oluştu

Ulaş - 20.06.2022
Sivas'ta karne heyecanı

Sivas'ta karne heyecanı

Ulaş - 17.06.2022
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Ulaş - 15.06.2022
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Ulaş - 15.06.2022
Ulaş'ta Tecer Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yapıldı

Ulaş'ta Tecer Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yapıldı

Ulaş - 14.06.2022
Ulaş ilçesi doğal gaza kavuşuyor

Ulaş ilçesi doğal gaza kavuşuyor

Ulaş - 13.06.2022
CHP Sivas İl Başkanı Coşkun, parti çalışmalarını değerlendirdi

CHP Sivas İl Başkanı Coşkun, parti çalışmalarını değerlendirdi

Ulaş - 10.06.2022
Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın

Ulaş Karasu: Ekonomiyi Kuruttunuz, Bırakın Ülkenin Barajları Kurumasın

Ulaş - 09.06.2022
Belediye, sağanak sonrası altyapı ve yollarda çalışma yapıyor

Belediye, sağanak sonrası altyapı ve yollarda çalışma yapıyor

Ulaş - 09.06.2022
Başkan Çetindağ: 'Sel baskınında 30 bin dönüm tarım arazisi hasar gördü'

Başkan Çetindağ: "Sel baskınında 30 bin dönüm tarım arazisi hasar gördü"

Ulaş - 08.06.2022
CHP'li Şahin: 'Aralık Ayında Özlük Haklarıyla Alakalı Bir Yasa Teklifi Geldi. Üç Gün Sonra Geri Çektiler. Özel Hastane Lobileri Bakanlığa Baskı Yaptı'

CHP'li Şahin: "Aralık Ayında Özlük Haklarıyla Alakalı Bir Yasa Teklifi Geldi. Üç Gün Sonra Geri Çektiler. Özel Hastane Lobileri Bakanlığa Baskı Yaptı"

Ulaş - 08.06.2022
Ulaş'ta 'Gözleme Şenliği' düzenlendi

Ulaş'ta "Gözleme Şenliği" düzenlendi

Ulaş - 08.06.2022
Selin izleri gündüz netleşti

Selin izleri gündüz netleşti

Ulaş - 08.06.2022
16 ev selden hasar gördü

16 ev selden hasar gördü

Ulaş - 08.06.2022
Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu

Sivas Valisi Şimşek, sel bölgesinde incelemede bulundu

Ulaş - 08.06.2022
16 ev selden hasar gördü

16 ev selden hasar gördü

Ulaş - 08.06.2022
Ulaş'ta geleneksel el sanatları ve kadın giyim sergisi açıldı

Ulaş'ta geleneksel el sanatları ve kadın giyim sergisi açıldı

Ulaş - 07.06.2022
Ulaş Karasu: 'Çiftçinin Bu Fiyatla Önümüzdeki Yıl Buğdayını Tarlaya Ekme Şansı Kalmamıştır'

Ulaş Karasu: "Çiftçinin Bu Fiyatla Önümüzdeki Yıl Buğdayını Tarlaya Ekme Şansı Kalmamıştır"

Ulaş - 07.06.2022
DSİ Diyarbakır, Sivas ve Muş'ta arazi toplulaştırması yapacak

DSİ Diyarbakır, Sivas ve Muş'ta arazi toplulaştırması yapacak

Ulaş - 07.06.2022
Sivas'ta CHP milletvekilleri gündemi değerlendirdi

Sivas'ta CHP milletvekilleri gündemi değerlendirdi

Ulaş - 06.06.2022
Ulaş Karasu: Uzaya İnsan Göndermekten Bahseden Siyasi İrade, Sivas'ın Yakupoğlan Köyüne Okul Getirmekten Aciz Durumda

Ulaş Karasu: Uzaya İnsan Göndermekten Bahseden Siyasi İrade, Sivas'ın Yakupoğlan Köyüne Okul Getirmekten Aciz Durumda

Ulaş - 05.06.2022
Sivas Valisi Şimşek, yapımı süren Yağdonduran Tüneli'ni makam aracıyla geçti

Sivas Valisi Şimşek, yapımı süren Yağdonduran Tüneli'ni makam aracıyla geçti

Ulaş - 01.06.2022
Ulaş'ta 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında yöresel yemekler ikram edildi

Ulaş'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemekler ikram edildi

Ulaş - 27.05.2022
Ulaş'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konulu resim sergisi açıldı

Ulaş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu resim sergisi açıldı

Ulaş - 26.05.2022
TBMM'ye 'Yabancılara Konut Satışı İki Yıl Süreyle Yasaklansın' Teklifi Verildi

TBMM'ye "Yabancılara Konut Satışı İki Yıl Süreyle Yasaklansın" Teklifi Verildi

Ulaş - 25.05.2022
Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu

Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşkınlığa neden oldu

Ulaş - 20.05.2022
Ulaş'ta rüzgarın etkisiyle yıkılan caminin minaresinin yapımına başlandı

Ulaş'ta rüzgarın etkisiyle yıkılan caminin minaresinin yapımına başlandı

Ulaş - 20.05.2022
Ulaş Gölü mesire alanı yenileniyor

Ulaş Gölü mesire alanı yenileniyor

Ulaş - 19.05.2022
Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Ulaş - 19.05.2022
Sivas'ta bir idareci, minik öğrencileri için görev yaptığı okulu tadilattan geçirdi

Sivas'ta bir idareci, minik öğrencileri için görev yaptığı okulu tadilattan geçirdi

Ulaş - 16.05.2022
Sivas Valisi Ayhan, Ulaş ilçesinde veda ziyaretlerinde bulundu

Sivas Valisi Ayhan, Ulaş ilçesinde veda ziyaretlerinde bulundu

Ulaş - 15.05.2022
Meraya giden koyun doğurdu, ortaya renkli görüntüler çıktı

Meraya giden koyun doğurdu, ortaya renkli görüntüler çıktı

Ulaş - 15.05.2022
Beş bin yıllık sistemde ekmek üretti, talepleri yetiştiremiyor

Beş bin yıllık sistemde ekmek üretti, talepleri yetiştiremiyor

Ulaş - 14.05.2022
Son dakika: Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, engellilerin taleplerini dinledi

Son dakika: Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, engellilerin taleplerini dinledi

Ulaş - 13.05.2022
5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip ekmek üretti, taleplere yetiştiremiyor

5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip ekmek üretti, taleplere yetiştiremiyor

Ulaş - 13.05.2022
Ulaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

Ulaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

Ulaş - 11.05.2022
Havalar ısındı, koyunlar meraya çıkmaya başladı

Havalar ısındı, koyunlar meraya çıkmaya başladı

Ulaş - 09.05.2022
CHP Sivas Milletvekili Karasu, Şarkışla'da Anneler Günü programına katıldı

CHP Sivas Milletvekili Karasu, Şarkışla'da Anneler Günü programına katıldı

Ulaş - 08.05.2022
Ulaş'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı

Ulaş'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Ulaş - 07.05.2022
Kurumaya başladı, rengarenk oldu

Kurumaya başladı, rengarenk oldu

Ulaş - 04.05.2022
Sivas'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Sivas'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Ulaş - 02.05.2022
Sivas'tan kısa kısa

Sivas'tan kısa kısa

Ulaş - 01.05.2022
Ulaş Kaymakamı Baş, trafik denetimine katıldı

Ulaş Kaymakamı Baş, trafik denetimine katıldı

Ulaş - 30.04.2022
Sivas ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Sivas Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?

Sivas ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Sivas Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?

Ulaş - 30.04.2022
Sivaslı Terzi: Gelen Ak Partililere Şunu Söylüyorum; Bizi Oy Torbası Sanmayın

Sivaslı Terzi: Gelen Ak Partililere Şunu Söylüyorum; Bizi Oy Torbası Sanmayın

Ulaş - 29.04.2022
Ulaş'ta kadın kursiyerlerin diktiği bayramlıklar ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor

Ulaş'ta kadın kursiyerlerin diktiği bayramlıklar ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor

Ulaş - 28.04.2022
Ulaş'ta 'Sağlıklı Yaşam ve Obeziteyle Mücadele' yürüyüşü yapıldı

Ulaş'ta "Sağlıklı Yaşam ve Obeziteyle Mücadele" yürüyüşü yapıldı

Ulaş - 26.04.2022
Ulaş'ta liseliler köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi

Ulaş'ta liseliler köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi

Ulaş - 25.04.2022
Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor

Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor

Ulaş - 24.04.2022
Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Ulaş - 23.04.2022
Sivas'taki 'ayakkabı' görünümlü Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi

Sivas'taki "ayakkabı" görünümlü Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi

Ulaş - 21.04.2022
Arkas Spor'un kupa sevinci

Arkas Spor'un kupa sevinci

Ulaş - 20.04.2022
Sivas'ta narkotik olay sayısı yüzde 61 arttı

Sivas'ta narkotik olay sayısı yüzde 61 arttı

Ulaş - 19.04.2022
Ulaş Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Ulaş Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Ulaş - 19.04.2022
Sivas'tan kısa kısa

Sivas'tan kısa kısa

Ulaş - 17.04.2022
Arkas Spor'un 11 yıllık özlemi bitti

Arkas Spor'un 11 yıllık özlemi bitti

Ulaş - 14.04.2022
Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

Ulaş - 14.04.2022
Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

Ulaş - 13.04.2022
Sivas'tan kısa kısa

Sivas'tan kısa kısa

Ulaş - 12.04.2022
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor

Ulaş - 11.04.2022
Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor

Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor

Ulaş - 11.04.2022
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru

Ulaş - 10.04.2022
Ulaş'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluşu yıl dönümü kutlandı

Ulaş'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluşu yıl dönümü kutlandı

Ulaş - 10.04.2022
AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı basın toplantısı gerçekleşti

AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı basın toplantısı gerçekleşti

Ulaş - 10.04.2022
Şarkışla ve Ulaş'ta Polis Haftası etkinleri sürüyor

Şarkışla ve Ulaş'ta Polis Haftası etkinleri sürüyor

Ulaş - 08.04.2022
Atık kumaşlar ihtiyaç sahibi çocuk ve yaşlılar için bayramlık giysilere dönüşüyor

Atık kumaşlar ihtiyaç sahibi çocuk ve yaşlılar için bayramlık giysilere dönüşüyor

Ulaş - 08.04.2022
Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek 1 hangi şehirde, ne zaman çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları ve Düğün Dernek filmi konusu

Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek 1 hangi şehirde, ne zaman çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları ve Düğün Dernek filmi konusu

Ulaş - 05.04.2022
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Ulaş - 03.04.2022
Sivas'tan kısa kısa

Sivas'tan kısa kısa

Ulaş - 31.03.2022
Sivas'tan kısa kısa

Sivas'tan kısa kısa

Ulaş - 30.03.2022
Yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından tanıdılar

Yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından tanıdılar

Ulaş - 29.03.2022
Baharın müjdecisi kuzular anneleriyle buluştu

Baharın müjdecisi kuzular anneleriyle buluştu

Ulaş - 29.03.2022
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Sivas Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

Ulaş - 29.03.2022
VALİ AYHAN SİVAS, KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA MERKEZ OLACAK

VALİ AYHAN SİVAS, KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA MERKEZ OLACAK

Ulaş - 29.03.2022
Ulaş Kaymakamı Baş'tan yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine ziyaret

Ulaş Kaymakamı Baş'tan yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine ziyaret

Ulaş - 29.03.2022
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, SESOB Başkanı Köksal'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, SESOB Başkanı Köksal'ı ziyaret etti

Ulaş - 29.03.2022
Sivas'ta düzenlenen konserde Selahattin Pınar'a ait eserler seslendirildi

Sivas'ta düzenlenen konserde Selahattin Pınar'a ait eserler seslendirildi

Ulaş - 29.03.2022
Ulaş Gölü'nün su seviyesi yağışların etkisiyle yükseldi

Ulaş Gölü'nün su seviyesi yağışların etkisiyle yükseldi

Ulaş - 29.03.2022
Ulaş'ta yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Ulaş'ta yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Ulaş - 29.03.2022
Damak çatlatan lezzet için kilometrelerce uzaktan Sivas'a geliyorlar

Damak çatlatan lezzet için kilometrelerce uzaktan Sivas'a geliyorlar

Ulaş - 28.03.2022
Ulaş'ta çiftçilere 'Etkin ve Verimli Sulama' eğitim semineri veriliyor

Ulaş'ta çiftçilere "Etkin ve Verimli Sulama" eğitim semineri veriliyor

Ulaş - 28.03.2022
Damak çatlatan lezzet için kilometrelerce yol gidiyorlar

Damak çatlatan lezzet için kilometrelerce yol gidiyorlar

Ulaş - 28.03.2022
Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu

Geleceğin 150 dönümlük ormanı keçilere yem oldu

Ulaş - 26.03.2022
Sivas'ta öğretmenler, görev yaptıkları okula kendi imkanlarıyla kütüphane kazandırdı

Sivas'ta öğretmenler, görev yaptıkları okula kendi imkanlarıyla kütüphane kazandırdı

Ulaş - 25.03.2022
Kuruyan barajda yürüyorlardı, eriyen karlarla yeniden su tuttu

Kuruyan barajda yürüyorlardı, eriyen karlarla yeniden su tuttu

Ulaş - 25.03.2022
AŞIK VEYSEL, VEFATININ 49'UNCU YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

AŞIK VEYSEL, VEFATININ 49'UNCU YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Ulaş - 21.03.2022
Sivas-Malatya kara yolu, kar nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Sivas-Malatya kara yolu, kar nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Ulaş - 20.03.2022
Ulaş'ta öğrenciler Çanakkale Şehitliği'nin maketini yaptı

Ulaş'ta öğrenciler Çanakkale Şehitliği'nin maketini yaptı

Ulaş - 18.03.2022
Ulaş Kaymakamı Baş'ın köy ziyaretleri devam ediyor

Ulaş Kaymakamı Baş'ın köy ziyaretleri devam ediyor

Ulaş - 14.03.2022
Ulaş'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı

Ulaş'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı

Ulaş - 12.03.2022

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