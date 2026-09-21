Haberler

Sivas Ulaş'ta Sivas-Malatya yolunda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Ulaş'ta Sivas-Malatya yolunda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Sivas-Malatya kara yolunun Yukarıada Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

A.A. (55) yönetimindeki 58 AGZ 664 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolunun Yukarıada Kavşağı'nda U.K. (35) idaresindeki 58 ADZ 696 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan S.Ş. (43), M.K. (52) ile M.Ö. (55) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor

Derbide Arda'yı çıldırtan an! İnsan bunu düşmanına yapmaz
Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Canlı yayında akılalmaz olay! Saniyeler içinde sırra kadem bastı
Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!