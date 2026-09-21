Sivas Ulaş'ta Sivas-Malatya yolunda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Sivas Ulaş'ta Sivas-Malatya yolunda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Sivas-Malatya kara yolunun Yukarıada Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
A.A. (55) yönetimindeki 58 AGZ 664 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolunun Yukarıada Kavşağı'nda U.K. (35) idaresindeki 58 ADZ 696 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan S.Ş. (43), M.K. (52) ile M.Ö. (55) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA