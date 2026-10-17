Sivas Ulaş'ta taş ocağında kamyon devrildi, sürücü yaralı kurtarıldı

Sivas Ulaş'ta taş ocağında kamyon devrildi, sürücü yaralı kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurtlukaya köyü yakınlarındaki taş ocağında kamyon devrildi ve araçta sıkışan sürücü yaralandı. Sağlık, AFAD ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan sürücü, ambulansla Ulaş İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde taş ocağında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
M.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, Kurtlukaya köyü yakınlarındaki taş ocağında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
M.K, ambulansla Ulaş İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA