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Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda, Kaymakam Veli Avcı ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Yücel, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra kaymakamlık makamında Avcı ve İlbey tebrikleri kabul etti.

Törene, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zara

Zara Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Malik Çalışır ile Belediye Başkanı Fatih Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Kaymakam Çalışır, Belediye Başkanı Çelik'le birlikte kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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