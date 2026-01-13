Sivas'ın 5 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Sivas'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.