Sivas'ın 5 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
Sivas'ın Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Buzlanma ve don riski nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı alınarak 14 Ocak Çarşamba günü eğitim durduruldu.
Sivas'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamalarda, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel