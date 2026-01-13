Haberler

Sivas'ın 5 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Buzlanma ve don riski nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı alınarak 14 Ocak Çarşamba günü eğitim durduruldu.

Sivas'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den 3 yıllık imza