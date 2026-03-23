TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın TIR'a çarpması sonucu ağır yaralanan 60 yaşındaki Durmuş Akıncı, hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde karşı yöne geçip TIR'a çarparak ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Durmuş Akıncı (60), tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akıncı'nın cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı