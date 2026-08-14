Yeni Parti Ulaş İlçe Başkanlığı binası açıldı
Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, partisinin Ulaş İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Karasu, binanın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Kurdele kesiminin ardından partililerle bir araya gelen Karasu, yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Açılışa İl Başkanı Yılmaz Coşkun, İlçe Başkanı İsmail Sarıtaş, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.
Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, partisinin Ulaş İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.
Açılış töreninde konuşan Karasu, parti teşkilatının ve binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Karasu, kurdele kesiminin ardından partililer ile bir araya gelerek, yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Yeni Parti İl Başkanı Yılmaz Coşkun, İlçe Başkanı İsmail Sarıtaş, parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.
Kaynak: AA