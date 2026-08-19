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Sivas Ulaş'ta bal hasadı yapıldı

Sivas Ulaş'ta bal hasadı yapıldı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde bal hasadı gerçekleştirildi. Kaymakam Veli Avcı, ilçede 32 gezginci ve 50 yerli arıcı olduğunu belirterek, arıcılığın geliştiğini ve devlet desteğinin sürdüğünü ifade etti. Hasada çeşitli protokol üyeleri katıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde bal hasadı yapıldı.

Tecer Dağı kırsalındaki programa katılan Kaymakam Veli Avcı, ilçede 32 gezginci ve 50 de yerli arıcı olduğunu belirtti.

İlçenin arıcılığa elverişli olduğunu ifade eden Avcı, "Geniş bir coğrafyası var. Bu coğrafyada arıcılığa elverişli zengin bir bitki örtüsüne sahip. İlçemizde gün geçtikçe arıcılık faaliyetleri artıyor. Biz de devlet olarak arıcılık yapan vatandaşlarımızı destekliyoruz." dedi.

Avcı, arıcılara hayırlı sezonlar ve bereketli kazançlar diledi.

Bal hasadına Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ömer Yücel, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Veysel Erdoğan, Samsun Arıcılar Birliği Başkanı Rasim Kaplan, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA
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