Ulaş Gölü'nde temizlik çalışması yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması yapıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması yapıldı.
Belediye ekipleri, "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" tescilli gölde yosunların görüntü kirliliği oluşturması sebebiyle temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, ilçenin simgesi haline gelmiş, göçmen kuşların barındığı ve piknikçilerin uğrak yeri olan gölde temizleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.
İlbey, göldeki ekosistemi olumsuz yönde etkileyen ve görüntü kirliliğine sebep olan yosunları göl yüzeyinden topladıklarını belirtti.
Kaynak: AA