Sivas Ulaş'ta okulda deprem tatbikatı ve afet bilinci eğitimi yapıldı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla afet bilinci eğitimi ve deprem tatbikatı yapıldı.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, öğrencilere deprem anında yapmaları gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Okul Müdürü Kenan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin afetlere karşı farkındalığını artırmak ve olası tehlikelere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir program düzenlediklerini söyledi.

Deprem anında siren sesiyle öğrencilerin sınıflarında çök-kapan-tutun pozisyonu aldıklarını belirten Yılmaz, "Öğrencilerimiz daha sonra öğretmenleri rehberliğinde düzenli ve hızlı bir şekilde sınıflarını tahliye ederek okul toplanma alanında bir araya geldiler." dedi.

Afet bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkati çeken Yılmaz, bu tür uygulamalı eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Yılmaz, tatbikatın düzenlenmesinde görevli müdür yardımcısı Saffet Şimşek'e, matematik öğretmeni Zeynep Topal'a ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA