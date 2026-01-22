Haberler

Sivas'ta ulaşıma kar engeli

Sivas'ta meydana gelen etkili kar yağışı nedeniyle birçok kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Kapalı yollar arasında Sivas-Şarkışla, Gemerek-Sarıoğlan ve Ulaş-Altınyayla güzergahları bulunuyor. Ayrıca, bazı yollar kontrollü olarak açılmaya devam ediyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sivas- Şarkışla, Gemerek-Sarıoğlan, Şarkışla-Pınarbaşı, Ulaş- Altınyayla, Altınyayla-Şarkışla, Sivas- Ulaş, Kangal-Divriği kara yolları kar ve esinti nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri- Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
