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Sivas Ulaş'ta Cumhuriyet Yürüyüşü Hükümet Konağı önünde sona erdi

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ulaş Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş, Hükümet Konağı önünde sona erdi; kaymakam, belediye başkanı, protokol ve öğrenciler katıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ve Ulaş Spor Salonu önünden başlayan yürüyüşe, İlçe Kaymakamı Veli Avcı, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ömer Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar ve öğrenciler katıldı.

Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, Hükümet Konağı önünde sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Karacalar, yaptığı açıklamada, "Türk bayrakları ve bando eşliğindeki gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzde Cumhuriyet sevgisi, milli birlik ve beraberlik duyguları bir kez daha ön plana çıktı. Cumhuriyet coşkusunu, birlik ve beraberlik duygularını hep birlikte yaşadık. Cumhuriyetimizin kazanımlarını bir kez daha gururla andık." dedi.

Kaynak: AA
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