Tipide mahsur kalan midibüstekilerin yardımına köylüler koştu

Sivas'ın Ulaş ilçesi ile Altınyayla arasında etkili olan yoğun tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İçinde yolcular bulunan midibüs, köylüler tarafından traktörle kurtarıldı. Karayolları ekipleri yolu açmak için kar küreme çalışması yaptı.

SİVAS'ın Ulaş ilçesi ile Altınyayla arasında yoğun tipi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Tipi nedeniyle kara saplanan yolcu midibüsünü, köylüler traktörle kurtardı.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Ulaş ilçesi ile Altınyayla arasındaki kara yolunda, yoğun tipi ve olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı. Altınyayla ve Ulaş ilçesi arasındaki kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun kapanması nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede içinde yolcuların da bulunduğu Altınyayla ilçe midibüsü kara saplandı. Kazanpınar köyü muhtarı İsa Oğuz ve köy sakinleri, içinde yolcuların da bulunduğu midibüsün önünü temizledi. Ardından halat bağlanan midibüs traktörle çekilerek kara saplandığı yerden çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, kar küreme çalışması yaparak yolu yeniden trafiğe açtı.

Haber-Kamera; Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
