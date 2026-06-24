Haberler

Sivas'ta sulak alan yönetim planı çalıştayı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) Sivas'ta "Tödürge Gölü ve Ulaş Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştayı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) Sivas'ta "Tödürge Gölü ve Ulaş Gölleri Revize Sulak Alan Yönetim Planı" çalıştayı gerçekleştirildi.

DKMP 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sultanşehir Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştayın kapanışında proje sunumları yapıldı.

Çalıştayda, 2027-2036 yıllarını kapsayan Tödürge Gölü ve Ulaş Gölleri'nin Sulak Alan Yönetim Revizyon Planı, ideal hedef, uygulama hedefi ve faaliyetleri görüşüldü.

Programa Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, DKMP 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal, İl Müdürü Mehmet Yıldız ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taş duvarın içinde 7 kilo altın çıktı! Ses getirecek Osmanlı detayı

Duvarın içinde hazine buldular! Osmanlı detayı dikkat çekti
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var

3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanının turistlerle şovu sosyal medyayı ikiye böldü

Bu işin sonu nereye varacak? Görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Fuat Oktay: 'Yılın Milletvekili' ödülüne layık görülmekten memnuniyet duydum

Fuat Oktay'a "yılın milletvekili" ödülü: Memnuniyet duydum
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var

Kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekil de saydırdı

Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı

Türk taraftarlara yaptığına bakar mısınız