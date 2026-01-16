Haberler

Ulaş'ta 882 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde düzenlenen karne töreninde 882 öğrenci karnelerini aldı. Kaymakam Eskimez, öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmelerini tavsiye etti.

Sivas'ın Ulaş ilçe merkezi ve köylerinde 882 öğrenci karnelerini aldı.

Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, Ulaş Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrencilere tatil döneminde dinlenmelerini, eksik oldukları konuları tekrar edip bol bol kitap okumalarını, tatili verimli ve eğlenceli geçirmelerini tavsiye eden Eskimez, öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Kaymakam Eskimez, anne ve babalara karnesi zayıf olan çocuklarına karşı anlayış göstermelerini istedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılara yol açıyor

'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılar yaratıyor
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

Bebek erken geldi! Verdikleri isim de enteresan