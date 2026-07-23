Haberler

Sivas'ın Ulaş ilçesinde leylekler 4 yıldır aynı direkte yuva yapıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde leylekler 4 yıldır aynı direkte yuva yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir elektrik direğine yuva yapan leylekler, 4 yıldır aynı yerde kuluçkaya yatıyor. Vatandaşların ilgi odağı olan leyleklerin rahatsız edilmemesi için hassasiyet gösterildiğini belirten esnaf Mesut Aksoy, leyleklerin yavrularını büyüttüğünü ve herkesin bu duruma alıştığını söyledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde leylekler, 4 yıldır aynı yerde yuvalarını yapıyor.

Belediye binası karşısındaki elektrik direğine yuva yapan leylekler vatandaşların ilgi odağı oluyor.

İlçe esnaflarından Mesut Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır ilçeye gelen leyleklerin elektrik direğine yuva yaptığını ve kuluçkaya yattığını söyledi.

Aksoy, leyleğin yavrusu olduğunu ve yavrularını büyütmeye başladığını belirterek, "Leylekleri rahatsız etmemek için ilçe halkımız gerekli hassasiyeti gösteriyor. Yuvalarında çıkardıkları sesler değişik bir ortam yaratıyor. Onlar bizlere bizler de onlara alıştık. İnşallah seneye kurdukları yuvalarına tekrar dönerek bizleri sevindirirler." dedi.

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

İşte hayatın durduğu şehrimiz! Dışarı çıkmak yürek ister
Riyad'daki yangında ölen 4 işçinin cenazesi Hatay'a getirildi

Kahreden olay! 4 Türk'ün cenazesi Türkiye'de
Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı

Milyonluk altını teslim aldı, sırra kadem bastı
David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası'nda paraya para demedi

Sadece 1 ayda servet kazanmışlar! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor