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Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde karne heyecanı yaşandı

Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde karne heyecanı yaşandı
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Sivas'ın Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde düzenlenen törenlerle 6 bin 694 öğrenci karnelerine kavuştu. Protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Sivas'ın Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı.

Şarkışla Mehmet Emin Tuna Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ile ilçe protokolü katıldı.

Sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak karnelerini takdim etti.

Karne dağıtım programı, daha sonra Emlak Karacaören ile Çanakçı köylerindeki okullarda devam etti.

İlçe genelinde öğrenim gören 6 bin 694 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ulaş

Ulaş İlkokulu'nda düzenlenen törende ise İlçe Mİlli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere tatil döneminde dinlenmelerini, eksik oldukları konuları tekrar edip bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Karacalar, tatili verimli ve eğlenceli geçirmelerini istedi.

Her karnenin takdiri hak ettiğini dile getiren Karacalar, "Çünkü her karnede başta öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin büyük sabrı ve emeği var. Bütün karne alan öğrencilerimizi, karne veren öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyor, güzel bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
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