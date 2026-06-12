Haberler

Sivas'ta bu kalede 8 asırdır Türk'ün bayrağı dalgalanıyor

Sivas'ta bu kalede 8 asırdır Türk'ün bayrağı dalgalanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki tarihi Hevük Kalesi'nde yıpranan Türk bayrağı, valilik ve jandarma koordinasyonunda zorlu bir tırmanışla değiştirildi. Yöre halkının da katıldığı etkinlikte, 8 asırdır kalenin zirvesinde dalgalanan bayrak yenilendi.

Sivas'ın tarihi ve kültürel mirasları arasında önemli bir yere sahip olan Hevük Kalesi'nde 8 asırdır Türk'ün bayrağı dalgalanıyor.

Şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Hevük Kalesi'ndeki Türk bayrağı, yıpranması nedeniyle değiştirildi. Sivas Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve bölge halkının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada zorlu bir mesai harcandı. Yaklaşık 2 saatlik tırmanışın ardından kalenin zirvesine ulaşan ekipler, eski bayrağı indirerek, yeni ay-yıldızlı bayrağı göndere çekti. Bölge halkının da destek verdiği bu çalışma, milli birlik ve beraberliğin en önemli sembolü olan Türk bayrağına gösterilen hassasiyetin güzel bir nişanesi oldu. Hevük Kalesi'nin zirvesinde yeniden rüzgarla buluşan Türk bayrağı, hem kalenin tarihi dokusuna ayrı bir anlam katıyor hem de bölgeye gelen ziyaretçileri selamlıyor.

Bayrak değişimine katılan yöre halkından Mücahit Eren, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri bu faaliyeti bu yıl da başarıyla tamamladıklarını belirtti. Eren, "Bizim için zorlu bir yolculuktu. Kalenin yapısı gereği kaya tırmanışları yapmamız gerekti. Ancak o bayrağın orada dalgalandığını görmek hepimizi onurlandırdı, büyük bir gurur yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas'ın Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan Hevük Kalesi'nin tarihinin Hitit dönemine kadar uzandığı düşünülüyor. Rivayetlere göre Ertuğrul Gazi, Moğol komutanı Çarmagon Noyan'ı bu kalede yendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Kapalıçarşı'da korkutan yangın! Trafodan alevler yükseldi: Ekipler sefer oldu

Kapalıçarşı'da korkutan yangın!
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var