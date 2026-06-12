Sivas'ta bu kalede 8 asırdır Türk'ün bayrağı dalgalanıyor

Sivas'ın tarihi ve kültürel mirasları arasında önemli bir yere sahip olan Hevük Kalesi'nde 8 asırdır Türk'ün bayrağı dalgalanıyor.

Şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Hevük Kalesi'ndeki Türk bayrağı, yıpranması nedeniyle değiştirildi. Sivas Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve bölge halkının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada zorlu bir mesai harcandı. Yaklaşık 2 saatlik tırmanışın ardından kalenin zirvesine ulaşan ekipler, eski bayrağı indirerek, yeni ay-yıldızlı bayrağı göndere çekti. Bölge halkının da destek verdiği bu çalışma, milli birlik ve beraberliğin en önemli sembolü olan Türk bayrağına gösterilen hassasiyetin güzel bir nişanesi oldu. Hevük Kalesi'nin zirvesinde yeniden rüzgarla buluşan Türk bayrağı, hem kalenin tarihi dokusuna ayrı bir anlam katıyor hem de bölgeye gelen ziyaretçileri selamlıyor.

Bayrak değişimine katılan yöre halkından Mücahit Eren, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri bu faaliyeti bu yıl da başarıyla tamamladıklarını belirtti. Eren, "Bizim için zorlu bir yolculuktu. Kalenin yapısı gereği kaya tırmanışları yapmamız gerekti. Ancak o bayrağın orada dalgalandığını görmek hepimizi onurlandırdı, büyük bir gurur yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas'ın Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan Hevük Kalesi'nin tarihinin Hitit dönemine kadar uzandığı düşünülüyor. Rivayetlere göre Ertuğrul Gazi, Moğol komutanı Çarmagon Noyan'ı bu kalede yendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı