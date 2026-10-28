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Ulaş'ta Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı

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Ulaş'ta Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törene, İlçe Kaymakamı Veli Avcı, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ömer Yücel, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Avcı ve İlbey tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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