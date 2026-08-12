Haberler

Ulaş Kaymakamı'ndan Köy Ziyaretleri

Ulaş Kaymakamı'ndan Köy Ziyaretleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaymakam Veli Avcı, Eskikarahisar ve Kayapınar köylerini ziyaret ederek muhtarlardan bilgi aldı, derede incelemeler yaptı ve vatandaşların talep ile önerilerini dinledi. Ziyarete jandarma ve müftü de katıldı.

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Veli Avcı???????, Eskikarahisar ve Kayapınar köylerini ziyaret etti.

Muhtarlardan çalışmalar konusunda bilgi alan Avcı, Eskikarahisar köyünün içerisinden geçen derede incelemede bulundu.

Köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Avcı, köylerdeki ihtiyaçları ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de hazır bulundu.

Kaynak: AA
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı

Metrelerce yükseklikte ölümle dans! Yürekler ağza geldi

Ölümle dans kamerada! Yürekler ağza geldi
Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Katil böcek bir can daha aldı! 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu