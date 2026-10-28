Sivas Ulaş'ta 3-B sınıfı öğrencileri Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde gazete dağıttı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde, ilkokul öğrencileri Cumhuriyet'in ilan edilişini duyuran temsili gazete dağıttı.

Ulaş İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, okul müdürü Mustafa Koçak ve sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan'ın desteği ile Cumhuriyet'in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırladı.

Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, Demokrasi Meydanı'nda "yazıyor, yazıyor" şeklinde seslenerek gazeteyi dağıttı.

Daha sonra öğrenciler, İlçe Kaymakamı Veli Avcı ve diğer kurumları ziyaret ederek hazırladıkları gazeteleri takdim etti.

Öğrencileri tebrik eden Avcı, bu anlamlı ziyaretten ve çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere teşekkür etti.

Cumhuriyet'in önemine vurgu yapmayı amaçladıklarını belirten okul müdürü Koçak, "Öğrencilerimiz hazırladıkları gazeteleri esnafa ve halkımıza dağıtarak Cumhuriyet'in ilan edileceğini duyurdu." dedi.

Öğretmen Arslan da 3-B sınıfı olarak Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde gazeteci çocuklar etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA