Sivas Ulaş'ta ilkokul öğrencilerine gıda güvenliği ve hijyeni eğitimi verildi

Sivas Ulaş'ta ilkokul öğrencilerine gıda güvenliği ve hijyeni eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş İlkokulu öğrencilerine gıda güvenliği ve hijyeni eğitimi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince verilen eğitimde gıda israfı, saklama koşulları ve el hijyeni anlatıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrencilere yönelik gıda güvenliği ve gıda hijyeni eğitimi düzenlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Ulaş İlkokulu öğrencilerine gıda güvenliği, gıda hijyeni ve gıda israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.
Okulun toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde öğrencilere gıda israfını önleme, saklama koşulları, güvenilir gıdanın önemi, hijyenin temel kuralları ve gıdaların doğru şekilde muhafaza edilmesi konularında bilgiler aktarıldı.
Öğrencilerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri el hijyeni, güvenli gıda tüketimi, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki fark ve gıda güvenliği konuları anlatıldı.