Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
N.K. (40) yönetimindeki 55 AGD 941 plakalı otomobil, Ulaş ilçesi Yenikarahisar köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Z.K. (32), D.K. (1), E.E.K. (11) ve M.K.K. (8) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer