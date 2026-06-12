Ulaş'ta jandarma komutanı ve beraberindekiler, Kaymakam Eskimez'i ziyaret etti

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok ve beraberindekiler, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret etti.

Eskimez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarmanın kuruluşunun 187. yıl dönümünü kutladı.

Jandarma teşkilatının devletin bekası ve kamu düzeninin korunmasında kritik bir rol oynadığını belirten Eskimez, "Milletimizin huzuru, güvenliği ve devletimizin bekası için büyük bir özveriyle, gece gündüz demeden görev yapan jandarma teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. İlçemizde de asayişin sağlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.