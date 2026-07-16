Ulaş Kaymakamı Avcı ilçe esnafını ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Veli Avcı, esnafı ziyaret etti.

İlçedeki esnafı ziyaret eden Avcı, talep ve isteklerini dinleyerek ticari faaliyetleri konusunda bilgi aldı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe esnafı ise kendilerini iş yerlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinleyen ve samimi sohbetiyle destek olan Avcı'ya teşekkür etti.

Ziyarette, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz hazır bulundu.