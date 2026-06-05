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Sivas İl Müftüsü Limon, Ulaş Müftülüğünü ziyaret etti

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Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, Vekaletle Kurban Organizasyonu'nda ilçeler arasında birinci olan Ulaş'ın müftüsü Mehmet Zahid İçli'yi makamında ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladı ve ilçedeki din hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli'yi makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında Sivas'ın ilçeleri arasında birinci olan Ulaş'a gelen İl Müftüsü Hasan Limon, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'yi ve müftülük personelini kutladı.

Limon, İçli'den ilçede yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve sosyal projeler hakkında bilgi aldı.

Ulaş ilçesinin vekaletle kurban organizasyonunda elde ettiği başarının özverili çalışma, gayret ve ekip ruhunun bir neticesi olduğunu belirten Limon, bağış konusunda duyarlılık gösteren ilçe halkına da teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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