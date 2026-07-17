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Ulaş Belediyesi tarla yollarını hasada hazırlıyor

Ulaş Belediyesi tarla yollarını hasada hazırlıyor
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye, hasat dönemi öncesinde çiftçilerin ürünlerini taşımasını kolaylaştırmak için tarla yollarında bakım ve onarım çalışması başlattı. Belediye Başkanı Turan İlbey, çalışmaları yerinde inceledi.

Sivas'ta Ulaş Belediyesi hasat döneminde çiftçilerin ürünlerini tarlalardan daha rahat taşıyabilmeleri için tarla yollarında bakım ve düzeltme çalışması başlattı.

Belediye, Yenikarahisar Mahallesi sınırlarında çiftçilerin hasat döneminde ulaşımlarını rahat sağlayabilmeleri için tarla yollarında bakım, onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, "Özellikle hasat dönemleri öncesi ve kış ayı sonrasında fazla yağıştan dolayı bozulan tarla yollarında, yaklaşan hasat döneminde üreticilerin tarlalarına ulaşımda sorun yaşamaması ve tarımsal faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla çalışma yapıyoruz." dedi.

Çiftçiler ise desteklerinden dolayı İlbey'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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