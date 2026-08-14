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Sivas Ulaş'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programıyla Sona Erdi

Sivas Ulaş'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programıyla Sona Erdi
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursları, mesire alanında düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı. Kaymakam Veli Avcı ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahit İçli'nin katıldığı etkinlikte öğrenciler dua ve ilahiler okudu; havalı tüfek atışı, okçuluk, halat çekme ve su taşıma yarışmaları yapıldı, dereceye girenlere madalyaları verildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursları, düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

Ulaş mesire alanında düzenlenen programa,? Kaymakam Veli Avcı, kurum amirleri, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrenciler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte öğrenciler dua edip, ilahiler okudu.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, en büyük amaçlarının, çocukları ve gençleri milli ve manevi değerlerine bağlı en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu söyledi.

Programda, havalı tüfek atışı, okçuluk, halat çekme ve su taşıma yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA
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