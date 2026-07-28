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Ulaş Kaymakamı Veli Avcı'dan Kurum Ziyaretleri

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı'dan Kurum Ziyaretleri
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Sivas'ın Ulaş İlçe Kaymakamı Veli Avcı, kamu kurumlarında incelemede bulundu.

Sivas'ın Ulaş İlçe Kaymakamı Veli Avcı, kamu kurumlarında incelemede bulundu.

İlk olarak İlçe Jandarma Bölük Komutanlığını ziyaret eden Avcı, Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok'tan yürütülen faaliyetler ile asayiş ve güvenlik hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra İlçe Hastanesini ziyaret eden Avcı'ya, Başhekim Dr. Alper Gök tarafından hastanede yürütülen sağlık hizmetleri ve personel sayısı hakkında bilgi verildi.

Avcı, kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çekerek, jandarma ve sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
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