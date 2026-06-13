Sivas'ta kuvvetli dolu yağışı beraberinde sele neden oldu

Sivas'ta etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ulaş ilçesine bağlı Kazanpınar köyünde dolu ve kuvvetli yağış sele neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sivas'ta öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Ulaş ilçesine bağlı Kazanpınar Köyü'nde yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte köy yolları sular altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle tarım arazileri de göle dönerken, vatandaşlar ulaşımda güçlük çekti. Kuvvetli dolu ve yağış yaklaşık yarım saat etkili oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı