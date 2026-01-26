Sivas'taki Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 160 milyon lira yatırımla Sivas'a kazandırılacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verildi.

Sivas'ın bereketine bereket katacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"160 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız baraj, 944 bin metreküp depolama kapasitesiyle 2 bin 450 dekar tarım arazisini can suyuyla buluşturacak. Sivasımıza ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun."