Haberler

Sivas'taki Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sivas'ta Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğunu ve projenin bölge tarımına katkı sağlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 160 milyon lira yatırımla Sivas'a kazandırılacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verildi.

Sivas'ın bereketine bereket katacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"160 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız baraj, 944 bin metreküp depolama kapasitesiyle 2 bin 450 dekar tarım arazisini can suyuyla buluşturacak. Sivasımıza ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

Felaketi yaşıyorlar! Can kayıpları var, 1 milyon kişi karanlıkta kaldı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı