Sivas'ta 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Ulaş ilçesi girişinde meydana geldi. F.Ç. yönetimindeki 58 AFR 548 plakalı otomobil, A.F. idaresindeki 58 ACM 588 plakalı otomobil ve N.İ. yönetimindeki 38 AJC 013 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı