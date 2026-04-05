Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor, Özbelsan Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maçta goller Onur Ulaş, Kanga (penaltı) ve Yunus Emre Gedik ile Avramovski'den geldi.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Dura, Ömer Yasin Gezer

Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit (Dk. 85 Mert Çelik), Fevzi Yıldırım (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Okan Erdoğan (Dk. 46 Malle), Cihat Çelik, Kamil Fidan, Okoronkwo (Dk. 73 Badji), Ethemi, Bekir Böke (Dk. 46 Avramovski)

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer (Dk. 86 Eray Korkmaz), Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton, Kanga (Dk. 85 Alper Karaman), Jack (Dk. 78 Ömer Faruk Beyaz), Berat Luş (Dk. 78 Yunus Emre Gedik), Catakovic

Goller: Dk. 24 Onur Ulaş, Dk. 33 Kanga (penaltıdan), Dk. 90+4 Yunus Emre Gedik ( Esenler Erokspor), Dk. 88 Avramovski (Özsbelsan Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 25 Onur Ulaş, Dk. 26 Hayrullah Bilazer, Dk. 84 Kanga ( Esenler Erokspor) Dk. 31 Ethemi (Özbelsan Sivasspor )

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
