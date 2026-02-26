Haberler

Sivas'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ın Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Gürün, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde tüm okullar ile Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda kötü hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Sivas'ın Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Gürün, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde tüm kademelerdeki okullarda, Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise taşıma kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat'ta tüm kademelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Akıncılar Kaymakamlığının açıklamasında ise ilçede beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime yarın ara verildiği aktarıldı.

Gölova, Gürün, Altınyayla ve Ulaş kaymakamlıkları ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerdeki tüm kademelerdeki okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal'da taşımalı eğitime ara verildi

Şarkışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitim, özel eğitim ile köy ve beldelerdeki okullarda yarın eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kangal Kaymakamlığı da ilçe genelinde beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riskinden dolayı taşımalı merkezli okullarda ve özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

