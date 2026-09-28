Sivas Ulaş'ta 22 yaşındaki genç, söktüğü otomobil motoruyla şov motosikleti yapıyor

Sivas'ta yaşayan 22 yaşındaki genç, otomobil motorunu sökerek motosiklet yapmaya başladı. Motosikletin iskeletini oluşturan genç, kısa sürede tamamlayarak test sürüşünü yapmayı hedefliyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Ahmet Yılmaz, sosyal medyada gördüğü motosiklet videolarından etkilenerek kendi motosikletini yapmaya karar verdi. Bu yıl içerisinde Resim Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve babası ile amcasının işlettiği demir atölyesinde zaman geçiren Yılmaz, kullanılmayan bir otomobilin motorunu söktü. Günün boş vakitlerinde motosikletini tasarlayan Ahmet Yılmaz, şov motosikletini en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Araba kullanmayı öğrendiği aracın motorunu söktü

Motosikleti yapma serüvenini anlatan Ahmet Yılmaz, "Resim öğretmenliğini bu yıl bitirdim. Okul boyunca yaz tatillerinde de bu tür denemelerde bulundum. Sosyal medyada motoru küçük olup tekerleri büyük olan bir motosiklet gördüm. Gereksiz heybetli duruyordu. Ben de motorun kendisi de tekerleri de büyük olsun istedim. Araba kullanmayı öğrendiğim aracın motorunu sökerek ilk motorumu yapıyorum" dedi.

"Potansiyelimi ortaya koymak için yaptım"

Motosiklette kullandığı parçaları anlatan Yılmaz, "Şasi için kalın boru kullanmaya gayret ettim. Normal bir motosiklet şasisine böyle bir motoru montajlama şansım yoktu. Arabanın kendi fren merkezini kullandım. Şanzımanı yine araçtan söktüm, radyatörde biraz değişiklik yaptım. Yıllardır kafamda tasarlıyordum ama malzeme elime geçtikten sonra fazla sürmedi. 2 ay gibi bir sürede bu hale geldi. Bir aksilik çıkmazsa 2 ya da 3 hafta gibi bir sürede test sürüşünü yapmayı hedefliyorum. Şov motosikleti olarak yapıyorum. Bunu bir ihtiyaç doğrultusunda yapmıyorum. Buna harcadığım para ile bir motosiklet alırdım. Bunu potansiyelimi ortaya koymak için yaptım" ifadelerine yer verdi.

"İlk duyduğumda 'uğraşma, olmaz' dedim"

Oğlunun çocuk yaşlarından bu yana üretime istekli olduğunu söyleyen baba Zübeyir Yılmaz, "Oğlumun eli çocukluktan bu yana bu işlere çok yatkındı. Ben de elimden geldiği kadar kendisine yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu ilk projesi, bundan sonra daha güzel işlere de imza atacağına inanıyorum. Bunu yapacağını ilk duyduğumda 'uğraşma, olmaz' dedim. Sonra ısrar edince 'tamam' dedim, yardımcı da olmaya çalıştım. Kendi imkanları ile bu hale getirdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı