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Sivas Ulaş'taki Ulaş Gölü yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaştı, göçmen kuşlar döndü

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Sivas Ulaş'taki Ulaş Gölü yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaştı, göçmen kuşlar döndü
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Sivas Ulaş'taki Ulaş Gölü, geçen yıl kuruma noktasına gelmesinin ardından bu yılki yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Su seviyesinin artmasıyla sakarmeke, karabatak ve balıkçıl kuşları göle geri döndü.

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl kuruma noktasına gelen ve bu yılki yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşan göl, yaban kuşlarının dönüşüyle canlandı.

İlçe sakinlerinden Mehmet Aydın, AA muhabirine, gölün daha önceki yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruma nokta geldiğini söyledi.

Etkili olan yağışlar sayesinde göl havzasına ciddi miktarda su girişi olduğunu belirten Aydın, "Uzun bir aranın ardından göl, yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak eski görünümüne kavuştu. Su seviyesinin artmasıyla gölün simgesi haline gelmiş sakarmeke, karabatak, balıkçıl kuşlarının tekrar dönmeleri gölümüze güzellik kattı." dedi.

Kaynak: AA
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