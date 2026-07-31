Ulaş Kaymakamı Avcı, hububat hasadına katıldı

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, hububat hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle hasada katılan Avcı, çiftçilere bereketli ve kazasız bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Avcı, emek veren tüm üreticilere teşekkür etti.

Hasat sırasında anız yangınları konusunda da uyarılarda bulunan Avcı, hasat döneminde meydana gelebilecek anız yangınlarının hem tarım arazilerine hem de doğal yaşama ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA