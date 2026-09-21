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Sivas Ulaş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Sivas Ulaş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Sivas'ın Ulaş ilçesi Bostankaya köyü mevkiinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ulaş ve Sivas'taki hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ulaş ilçesi Bostankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan Ulaş istikametine seyir halinde olan U.K. (35) idaresindeki 58 ADZ 696 plakalı Peugeot marka otomobil ile tali yoldan çıkan A.A. (55) yönetimindeki 58 AGZ 664 Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsünün yanı sıra S.Ş. (43), M.K. (52) ve M.Ö. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ulaş ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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