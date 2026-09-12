Ulaş'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay, Sivas'ın Ulaş ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

"Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kampanyaya, kurum çalışanları ve vatandaşlar destekte bulundu.

Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, bağış standını ziyaret ederek, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kan vermenin önemine vurgu yapan Avcı, "Bu bağışlar birçok insanın hayatta kalmasını sağlıyor. Bir anlamda insanlarımız kan verirken, verdiği kanla da birçok kişinin hayata tutunmasına yardımcı oluyor. Herhangi bir çağrıya gerek olmaksızın hep ihtiyaç olabileceği bilinciyle tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışına davet ediyorum. Esasında insanı, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekir." dedi.

Kan bağışı kampanyasına katılanlara termos hediye edildi.

Kaynak: AA