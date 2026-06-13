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Sivas'ta sağanak ve dolu yağışı

Sivas'ta sağanak ve dolu yağışı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde 20 dakika süren dolu yağışı sonucu su baskınları meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde 20 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı sonrası su baskınları yaşandı, tarım arazileri zarar gördü.

Meteoroloji'nin uyardığı Sivas'ta öğleden sonra bazı bölgelerde sağanak görülürken, Ulaş ilçesi Kazanpınar köyünde de dolu etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika etkili dolu nedeniyle evlerin çatılarında ve sokaklarda dolu birikintileri oluştu. Köyde su baskınları yaşanırken, tarım arazileri de su ile doldu. Diğer yandan Ulaş'ın Küpeli köyünde fındık büyüklüğünde yağan dolu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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