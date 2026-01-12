Sivas'ın beş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ın Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.??????

Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin, malul ve engelli personelin, ağır kronik rahatsızlığı bulunanların ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.