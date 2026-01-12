Haberler

Sivas'ın beş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kar yağışının olumsuz etkilerini önlemek amacıyla, özellikle bazı kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Sivas'ın Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.??????

Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin, malul ve engelli personelin, ağır kronik rahatsızlığı bulunanların ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Arada 2 milyon euro fark kaldı! Bavullarını topladı, Beşiktaş'a gelmeyi bekliyor

Bavullarını topladı, Süper Lig devine gelmeyi bekliyor