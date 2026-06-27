Gezen Sinema Tırı Ulaş'ta vatandaşlarla buluştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gezen Sinema Tırı, Sivas'ın Ulaş ilçesinde açık hava film gösterimi ve müzik dinletisiyle vatandaşlarla bir araya geldi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı vatandaşlarla buluştu.
Sivas Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Ulaş Demokrasi Meydanı bahçesinde düzenlenen etkinlik müzik dinletisiyle başladı.
Etkinlikte, açık hava sinema gösterimi yapıldı.
Film gösterimine, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban