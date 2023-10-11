Söğüt Haberleri - Söğüt Haber - Haberler

Bursa'da Köylüler, Köylerine Açılmak İstenen Maden Ocağına Tepkili: "Bizi Öldürürler, O Zaman Burada Altın Madeni Açarlar"

Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde Vatandaşlar Spor Yaptı ve Temiz Havayı Tattı

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