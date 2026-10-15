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Bilecik Söğüt'te jandarma devriyesi kayıp 5 küçükbaş hayvanı buldu

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Bilecik Söğüt'te jandarma devriyesi kayıp 5 küçükbaş hayvanı buldu
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Bilecik’in Söğüt ilçesinde kaybolan 5 küçükbaş hayvan, dün gece jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında bulundu. Hayvanların sahibine ait olduğu belirlendi ve teslim edildi; jandarma benzer olayların yaşanmaması için bilgilendirme yaptı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaybolan 5 küçükbaş hayvan bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi sırasında kayıp 5 küçükbaş hayvan buldu. Yapılan araştırmada hayvanların S.K.'ye ait olduğu belirlendi. Hayvanlar sahibine teslim edildi. Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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