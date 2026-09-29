Bilecik Söğüt'te sulama dinamosunun hattından çıkan kıvılcım depoyu yaktı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde elektrik hattından çıkan kıvılcım bahçeyi alevlere teslim etti.

Yangın, Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir bahçede çıkan yangın kısa sürede fark edilerek ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekiplerince yapılan araştırma ve incelemede, yangının sulama dinamosuna ait elektrik hattından çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı değerlendirildi. Yangında bahçede bulunan depo da yanarken, deponun içerisindeki koltuk ve çeşitli eşyalar zarar gördü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, arazi sahibinin olayla ilgili kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı