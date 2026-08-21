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Bilecik’te tarımsal ambalaj atıklarının toplanmasına yönelik saha çalışması yapıldı

Bilecik’te tarımsal ambalaj atıklarının toplanmasına yönelik saha çalışması yapıldı
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Bilecik’in Söğüt ilçesinde tarımsal ambalaj atıklarının toplanmasına yönelik saha çalışması yapıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde tarımsal ambalaj atıklarının toplanmasına yönelik saha çalışması yapıldı.

İlçe genelinde bitki koruma ürünlerinin ambalaj atıklarının toplanması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesine yönelik hazırlanan projenin saha çalışması gerçekleştirildi. Yürütülen saha çalışmasına Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık katıldı. Çalışma kapsamında tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin ambalaj atıklarının çevreye bırakılmasının önlenmesi, atıkların düzenli şekilde toplanması ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırılması hedefleniyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Bitki koruma ürünlerinin ambalaj atıklarının çevreye gelişigüzel bırakılmasının önüne geçilmesi büyük önem taşıyor. Hazırladığımız proje kapsamında saha çalışmalarımızı sürdürüyor, bu atıkların toplanması, geri dönüşüme kazandırılması ve uygun şekilde bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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