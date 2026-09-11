Bilecik'te 1288 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1288 doldurulmuş makaronun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.O'ya ait 4 ayrı adrese ve bir araca operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde ve araçta yapılan aramada, 1288 doldurulmuş makaron bulundu.

Operasyonda yakalanan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA