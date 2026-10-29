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Bilecik'te jandarma yol kontrolünde bir şahsın üzerinde 7 uyuşturucu hap bulundu

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Bilecik'te jandarma yol kontrolünde bir şahsın üzerinde 7 uyuşturucu hap bulundu
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Söğüt ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan araçtaki 3 şahıstan birinin üzerinde 7 uyuşturucu hap bulundu. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde bir şahsın üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bir araç durduruldu. Araçta bulunan 3 şahıstan F.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada 7 adet uyuşturucu niteliğinde hap bulundu.

Olayla ilgili F.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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